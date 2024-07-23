維德角埃斯庫多兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為1.318，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.301%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在23-07-2024高見1.324，並在25-07-2024低見1.316。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.176%。