سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 2.26525 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.383% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.897% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 2.2863 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 2.26441 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.