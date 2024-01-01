История обменного курса доминиканское песо–алжирские динары

Обменный курс доминиканских песо/алжирские динары сейчас составляет 2,213, отражая изменение в размере 0.042% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.049% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/алжирские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,224, и минимумом, равным 2,205, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.584%.