多明尼加比索兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為2.266，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.233%。

在過去一星期，多明尼加比索兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見2.276，並在26-07-2024低見2.265。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.297%。