سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 0.441449 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.431% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.829% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 0.441616 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.437437 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.709%.