سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 15.6 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.372% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.109% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 15.7749 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 15.5852 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.650%.