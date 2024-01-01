多明尼加比索兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌智利比索的匯率目前為16.095，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.402%。

在過去一星期，多明尼加比索兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見16.095，並在22-07-2024低見15.911。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.560%。