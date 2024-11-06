История обменного курса доминиканское песо–чилийские песо

Обменный курс доминиканских песо/чилийские песо сейчас составляет 16,096, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.837% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/чилийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 16,169, и минимумом, равным 15,721, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.632%.