5 كرونة دنماركية إلى بيزو أوروغواي

حوّل DKK إلى UYU بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 6.250 UYU
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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى UYU،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى UYU متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى UYU اليوم

DKKUYU
1 DKK6.25 UYU
5 DKK31.25 UYU
10 DKK62.50 UYU
20 DKK124.99 UYU
50 DKK312.49 UYU
100 DKK624.97 UYU
250 DKK1,562.44 UYU
500 DKK3,124.87 UYU
1000 DKK6,249.74 UYU
2000 DKK12,499.48 UYU
5000 DKK31,248.70 UYU
10000 DKK62,497.40 UYU
UYUDKK
1 UYU0.16 DKK
5 UYU0.80 DKK
10 UYU1.60 DKK
20 UYU3.20 DKK
50 UYU8.00 DKK
100 UYU16.00 DKK
250 UYU40.00 DKK
500 UYU80.00 DKK
1000 UYU160.01 DKK
2000 UYU320.01 DKK
5000 UYU800.04 DKK
10000 UYU1,600.07 DKK

الأسئلة الشائعة