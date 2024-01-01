جمهورية التشيك كورونا إلى نيراس نيجيري Historical Exchange Rates
Welcome to the جمهورية التشيك كورونا إلى نيراس نيجيري history summary. This is the جمهورية التشيك كورونا (CZK) إلى نيراس نيجيري (NGN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CZK and NGN historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
جمهورية التشيك كورونا إلى نيراس نيجيري exchange rate history
The exchange rate for جمهورية التشيك كورونا إلى نيراس نيجيري is currently ٦٩٫٠٣٣ today, reflecting a -0.040% change since yesterday. Over the past week, the value of جمهورية التشيك كورونا has remained relatively stable, with a 0.609% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of جمهورية التشيك كورونا إلى نيراس نيجيري has fluctuated between a high of ٧٠٫٠٣٨ on 09-08-2024 and a low of ٦٧٫٣٦٠ on 07-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 09-08-2024, with a 2.017% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.