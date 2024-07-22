捷克克朗兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌尼日利亞奈拉的匯率目前為69.005，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.161%。

在過去一星期，捷克克朗兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見70.600，並在25-07-2024低見67.492。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.984%。