История обменного курса чешская крона–нигерийские найры

Обменный курс чешские кроны/нигерийские найры сейчас составляет 71,911, отражая изменение в размере -0.535% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.398% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/нигерийские найры колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 73,633, и минимумом, равным 71,857, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.941%.