يوان صيني لساموا تالاس Historical Exchange Rates
Welcome to the يوان صيني لساموا تالاس history summary. This is the يوان صيني (CNY) لساموا تالاس (WST) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and WST historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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يوان صيني لساموا تالاس exchange rate history
The exchange rate for يوان صيني لساموا تالاس is currently ٠٫٣٨٣ today, reflecting a 0.021% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a -1.119% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of يوان صيني لساموا تالاس has fluctuated between a high of ٠٫٣٨٨ on 05-08-2024 and a low of ٠٫٣٨١ on 08-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 06-08-2024, with a -0.685% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى تالا ساموي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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