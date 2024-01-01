يوان صيني بدولارات ترينيداد وتوباغو Historical Exchange Rates

Welcome to the يوان صيني بدولارات ترينيداد وتوباغو history summary. This is the يوان صيني (CNY) بدولارات ترينيداد وتوباغو (TTD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and TTD historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.

1,000 cny
944.89 ttd

¥1.000 CNY = TT$0.9449 TTD

Mid-market exchange rate at ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

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CNY إلى TTD مخطط التحويل

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يوان صيني بدولارات ترينيداد وتوباغو exchange rate history

The exchange rate for يوان صيني بدولارات ترينيداد وتوباغو is currently ٠٫٩٤٥ today, reflecting a -0.298% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a -0.311% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of يوان صيني بدولارات ترينيداد وتوباغو has fluctuated between a high of ٠٫٩٥٠ on 05-08-2024 and a low of ٠٫٩٤٠ on 07-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 09-08-2024, with a 0.426% increase in value.

Top currencies on ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9160.7841.51683.9571.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10461.1860.965
1 EUR1.0928.5141.49910.8561.65591.7021.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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