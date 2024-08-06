يوان صيني إلى تونغا بانغاس Historical Exchange Rates
Welcome to the يوان صيني إلى تونغا بانغاس history summary. This is the يوان صيني (CNY) إلى تونغا بانغاس (TOP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and TOP historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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يوان صيني إلى تونغا بانغاس exchange rate history
The exchange rate for يوان صيني إلى تونغا بانغاس is currently ٠٫٣٣٠ today, reflecting a 0.435% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a 0.011% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of يوان صيني إلى تونغا بانغاس has fluctuated between a high of ٠٫٣٣٤ on 06-08-2024 and a low of ٠٫٣٢٤ on 08-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 06-08-2024, with a -1.169% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى بانغا تونغي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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