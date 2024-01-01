يوان صيني إلى نيراس نيجيري Historical Exchange Rates
Welcome to the يوان صيني إلى نيراس نيجيري history summary. This is the يوان صيني (CNY) إلى نيراس نيجيري (NGN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and NGN historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
يوان صيني إلى نيراس نيجيري exchange rate history
The exchange rate for يوان صيني إلى نيراس نيجيري is currently ٢٢١٫٤٤٨ today, reflecting a -0.336% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a -0.768% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of يوان صيني إلى نيراس نيجيري has fluctuated between a high of ٢٢٥٫٨٤٣ on 09-08-2024 and a low of ٢١٧٫٠٨٥ on 07-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 09-08-2024, with a 1.982% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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