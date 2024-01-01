يوان صيني إلى الكواشا الملاوية Historical Exchange Rates
Welcome to the يوان صيني إلى الكواشا الملاوية history summary. This is the يوان صيني (CNY) إلى الكواشا الملاوية (MWK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and MWK historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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يوان صيني إلى الكواشا الملاوية exchange rate history
The exchange rate for يوان صيني إلى الكواشا الملاوية is currently ٢٤١٫٤٩٠ today, reflecting a -0.169% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a -0.555% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of يوان صيني إلى الكواشا الملاوية has fluctuated between a high of ٢٤٣٫٨٠٩ on 05-08-2024 and a low of ٢٤١٫٣١٤ on 07-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 07-08-2024, with a -0.334% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى كواشا ملاوية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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