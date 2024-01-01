يوان صيني إلى الدولار الفيجي Historical Exchange Rates

Welcome to the يوان صيني إلى الدولار الفيجي history summary. This is the يوان صيني (CNY) إلى الدولار الفيجي (FJD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and FJD historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.

1,000 cny
314.48 fjd

¥1.000 CNY = FJ$0.3145 FJD

Mid-market exchange rate at ١٢ أغسطس ٢٠٢٤
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CNY إلى FJD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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يوان صيني إلى الدولار الفيجي exchange rate history

The exchange rate for يوان صيني إلى الدولار الفيجي is currently ٠٫٣١٤ today, reflecting a 0.362% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a -0.622% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of يوان صيني إلى الدولار الفيجي has fluctuated between a high of ٠٫٣١٩ on 05-08-2024 and a low of ٠٫٣١٣ on 09-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 11-08-2024, with a 1.182% increase in value.

Top currencies on ١٢ أغسطس ٢٠٢٤

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.961.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.1670.965
1 EUR1.0928.5141.49910.8561.65691.6811.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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