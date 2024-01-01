يوان صيني بالفرنكات الجيبوتية Historical Exchange Rates
Welcome to the يوان صيني بالفرنكات الجيبوتية history summary. This is the يوان صيني (CNY) بالفرنكات الجيبوتية (DJF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and DJF historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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يوان صيني بالفرنكات الجيبوتية exchange rate history
The exchange rate for يوان صيني بالفرنكات الجيبوتية is currently ٢٤٫٧٦٣ today, reflecting a -0.179% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a -0.371% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of يوان صيني بالفرنكات الجيبوتية has fluctuated between a high of ٢٤٫٩٦٤ on 05-08-2024 and a low of ٢٤٫٧٢٥ on 07-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 07-08-2024, with a -0.333% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك جيبوتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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