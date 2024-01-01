يوان صيني بالفرنك السويسري Historical Exchange Rates
Welcome to the يوان صيني بالفرنك السويسري history summary. This is the يوان صيني (CNY) بالفرنك السويسري (CHF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and CHF historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
يوان صيني بالفرنك السويسري exchange rate history
The exchange rate for يوان صيني بالفرنك السويسري is currently ٠٫١٢١ today, reflecting a 0.270% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a 1.451% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of يوان صيني بالفرنك السويسري has fluctuated between a high of ٠٫١٢١ on 12-08-2024 and a low of ٠٫١١٩ on 05-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 08-08-2024, with a 0.499% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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