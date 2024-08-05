يوان صيني إلى التاكا البنغلاديشية Historical Exchange Rates
Welcome to the يوان صيني إلى التاكا البنغلاديشية history summary. This is the يوان صيني (CNY) إلى التاكا البنغلاديشية (BDT) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CNY and BDT historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
يوان صيني إلى التاكا البنغلاديشية exchange rate history
The exchange rate for يوان صيني إلى التاكا البنغلاديشية is currently ١٦٫٤٠٩ today, reflecting a 0.192% change since yesterday. Over the past week, the value of يوان صيني has remained relatively stable, with a 0.096% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of يوان صيني إلى التاكا البنغلاديشية has fluctuated between a high of ١٦٫٤٩٣ on 05-08-2024 and a low of ١٦٫٣٥٠ on 07-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 05-08-2024, with a 0.408% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى تاكا بنغلاديشي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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