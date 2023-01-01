بولا بوتسواني إلى ليو روماني

تحويل BWP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٣٤٢٫٣٦ ron

1.00000 BWP = 0.34236 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 7:7 UTC
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BWP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064488.50051.435451.658590.957318.1863
1GBP1.1580111.2325102.4771.662151.920531.1085621.0585
1USD0.93950.811359183.14591.34861.558240.8995517.086
1INR0.01129940.009758260.012027110.01621970.0187410.01081890.205494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Romanian Leu
1 BWP0.34236 RON
5 BWP1.71181 RON
10 BWP3.42361 RON
20 BWP6.84722 RON
50 BWP17.11805 RON
100 BWP34.23610 RON
250 BWP85.59025 RON
500 BWP171.18050 RON
1000 BWP342.36100 RON
2000 BWP684.72200 RON
5000 BWP1711.80500 RON
10000 BWP3423.61000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Botswanan Pula
1 RON2.92089 BWP
5 RON14.60445 BWP
10 RON29.20890 BWP
20 RON58.41780 BWP
50 RON146.04450 BWP
100 RON292.08900 BWP
250 RON730.22250 BWP
500 RON1460.44500 BWP
1000 RON2920.89000 BWP
2000 RON5841.78000 BWP
5000 RON14604.45000 BWP
10000 RON29208.90000 BWP