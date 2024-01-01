Ботсванские пулы в румынские леи

Сконвертируйте BWP в RON по реальному обменному курсу

1 000 bwp
338,11 ron

P1,000 BWP = L0,3381 RON

Среднерыночный курс в 03:24
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1 BWP в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34460,3446
Низкий0,33740,3329
В среднем0,34030,3390
Изменить-1.26%0.29%
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Соотношение 1 BWP к RON

За последние 30 дней максимальный курс BWP к RON составил 0,3446, а минимальный — 0,3374. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3403. Изменение курса BWP к RON в процентном соотношении составило -1.26.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к RON составил 0,3446, а минимальный — 0,3329. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3390. Изменение курса BWP к RON в процентном соотношении составило 0.29.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91111,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6040,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

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BWP в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Румынский лей
1 BWP0,33811 RON
5 BWP1,69055 RON
10 BWP3,38110 RON
20 BWP6,76220 RON
50 BWP16,90550 RON
100 BWP33,81100 RON
250 BWP84,52750 RON
500 BWP169,05500 RON
1000 BWP338,11000 RON
2000 BWP676,22000 RON
5000 BWP1 690,55000 RON
10000 BWP3 381,10000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Ботсванская пула
1 RON2,95762 BWP
5 RON14,78810 BWP
10 RON29,57620 BWP
20 RON59,15240 BWP
50 RON147,88100 BWP
100 RON295,76200 BWP
250 RON739,40500 BWP
500 RON1 478,81000 BWP
1000 RON2 957,62000 BWP
2000 RON5 915,24000 BWP
5000 RON14 788,10000 BWP
10000 RON29 576,20000 BWP