Botsvana pulasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile BWP → RON çevirin

1.000 bwp
339,73 ron

1,000 BWP = 0,3397 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

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BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Rumen Leyi
1 BWP0,33973 RON
5 BWP1,69867 RON
10 BWP3,39734 RON
20 BWP6,79468 RON
50 BWP16,98670 RON
100 BWP33,97340 RON
250 BWP84,93350 RON
500 BWP169,86700 RON
1000 BWP339,73400 RON
2000 BWP679,46800 RON
5000 BWP1.698,67000 RON
10000 BWP3.397,34000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Botsvana Pulası
1 RON2,94348 BWP
5 RON14,71740 BWP
10 RON29,43480 BWP
20 RON58,86960 BWP
50 RON147,17400 BWP
100 RON294,34800 BWP
250 RON735,87000 BWP
500 RON1.471,74000 BWP
1000 RON2.943,48000 BWP
2000 RON5.886,96000 BWP
5000 RON14.717,40000 BWP
10000 RON29.434,80000 BWP