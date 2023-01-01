1 فرنك سويسري إلى دينار صربي

تحويل XPF إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
0.98 rsd

1.00000 XPF = 0.98064 RSD

Mid-market exchange rate at 03:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.083390.11431.484931.674730.962718.7648
1 GBP1.1437711.23905103.071.698431.915511.1011121.4627
1 USD0.92310.80707183.1851.370751.545950.888717.3219
1 INR0.0110970.009702110.012021410.01647830.01858450.01068340.208233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الدينار الصربي
1 XPF0.98064 RSD
5 XPF4.90322 RSD
10 XPF9.80644 RSD
20 XPF19.61288 RSD
50 XPF49.03220 RSD
100 XPF98.06440 RSD
250 XPF245.16100 RSD
500 XPF490.32200 RSD
1000 XPF980.64400 RSD
2000 XPF1961.28800 RSD
5000 XPF4903.22000 RSD
10000 XPF9806.44000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / فرنك الـ CFP
1 RSD1.01974 XPF
5 RSD5.09870 XPF
10 RSD10.19740 XPF
20 RSD20.39480 XPF
50 RSD50.98700 XPF
100 RSD101.97400 XPF
250 RSD254.93500 XPF
500 RSD509.87000 XPF
1000 RSD1019.74000 XPF
2000 RSD2039.48000 XPF
5000 RSD5098.70000 XPF
10000 RSD10197.40000 XPF