20 دينار تونسي إلى شلن أوغندي

تحويل TND إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

20 tnd
25,137 ugx

1.000 TND = 1,257 UGX

Mid-market exchange rate at 10:30
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨٢١٫٤٧٢١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٨١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٢١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / شلن أوغندي
1 TND١٬٢٥٦٫٨٤٠٠٠ UGX
5 TND٦٬٢٨٤٫٢٠٠٠٠ UGX
10 TND١٢٬٥٦٨٫٤٠٠٠٠ UGX
20 TND٢٥٬١٣٦٫٨٠٠٠٠ UGX
50 TND٦٢٬٨٤٢٫٠٠٠٠٠ UGX
100 TND١٢٥٬٦٨٤٫٠٠٠٠٠ UGX
250 TND٣١٤٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ UGX
500 TND٦٢٨٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 TND١٬٢٥٦٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 TND٢٬٥١٣٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 TND٦٬٢٨٤٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 TND١٢٬٥٦٨٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Tunisian Dinar
1 UGX٠٫٠٠٠٨٠ TND
5 UGX٠٫٠٠٣٩٨ TND
10 UGX٠٫٠٠٧٩٦ TND
20 UGX٠٫٠١٥٩١ TND
50 UGX٠٫٠٣٩٧٨ TND
100 UGX٠٫٠٧٩٥٦ TND
250 UGX٠٫١٩٨٩١ TND
500 UGX٠٫٣٩٧٨٢ TND
1000 UGX٠٫٧٩٥٦٤ TND
2000 UGX١٫٥٩١٢٩ TND
5000 UGX٣٫٩٧٨٢٢ TND
10000 UGX٧٫٩٥٦٤٤ TND