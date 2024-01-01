بابوا كينا غينيا الجديدة إلى كولون كوستاريكي Historical Exchange Rates
Welcome to the بابوا كينا غينيا الجديدة إلى كولون كوستاريكي history summary. This is the بابوا كينا غينيا الجديدة (PGK) إلى كولون كوستاريكي (CRC) exchange rate history summary page, detailing 5 years of PGK and CRC historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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بابوا كينا غينيا الجديدة إلى كولون كوستاريكي exchange rate history
The exchange rate for بابوا كينا غينيا الجديدة إلى كولون كوستاريكي is currently ١٣٤٫٨١٤ today, reflecting a -0.042% change since yesterday. Over the past week, the value of بابوا كينا غينيا الجديدة has remained relatively stable, with a 0.765% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of بابوا كينا غينيا الجديدة إلى كولون كوستاريكي has fluctuated between a high of ١٣٥٫٠٧١ on 23-08-2024 and a low of ١٣٣٫٣٦٠ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-08-2024, with a 0.678% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى كولون كوستاريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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