巴布亚新几内亚基那 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 巴布亚新几内亚基那 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 130.977，较昨日变动 0.047%。过去一周，巴布亚新几内亚基那 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.219%。

过去一周，巴布亚新几内亚基那 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 17-10-2024 的最高点 131.771 和 18-10-2024 的最低点 130.601 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.607%。