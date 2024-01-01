بيرو نويفو سول إلى الكونات الكرواتية Historical Exchange Rates
Welcome to the بيرو نويفو سول إلى الكونات الكرواتية history summary. This is the بيرو نويفو سول (PEN) إلى الكونات الكرواتية (HRK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of PEN and HRK historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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بيرو نويفو سول إلى الكونات الكرواتية exchange rate history
The exchange rate for بيرو نويفو سول إلى الكونات الكرواتية is currently ١٫٨٧٥ today, reflecting a 0.492% change since yesterday. Over the past week, the value of بيرو نويفو سول has remained relatively stable, with a 0.037% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of بيرو نويفو سول إلى الكونات الكرواتية has fluctuated between a high of ١٫٨٨٣ on 16-08-2024 and a low of ١٫٨٦٦ on 22-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-08-2024, with a 0.361% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل سول بيروفي إلى كونا كرواتية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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