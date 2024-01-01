秘魯新索爾兌克羅地亞庫納匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌克羅地亞庫納的匯率目前為1.876，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.111%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌克羅地亞庫納的匯率波動，在26-07-2024高見1.881，並在24-07-2024低見1.858。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.501%。