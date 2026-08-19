سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.518759 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.223% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.253% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.518759 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.513806 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.481%.