ريال عماني بالفرنكات الرواندية Historical Exchange Rates
Welcome to the ريال عماني بالفرنكات الرواندية history summary. This is the ريال عماني (OMR) بالفرنكات الرواندية (RWF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and RWF historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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ريال عماني بالفرنكات الرواندية exchange rate history
The exchange rate for ريال عماني بالفرنكات الرواندية is currently ٣٬٤٤٥٫٥٤٠ today, reflecting a -0.142% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a -0.220% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ريال عماني بالفرنكات الرواندية has fluctuated between a high of ٣٬٤٧١٫١٤٠ on 20-08-2024 and a low of ٣٬٤٣٧٫٣٢٠ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-08-2024, with a 0.595% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال عماني إلى فرنك رواندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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