阿曼里亞爾兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌盧旺達法郎的匯率目前為3,413.800，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.068%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌盧旺達法郎的匯率波動，在22-07-2024高見3,423.240，並在23-07-2024低見3,406.500。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.248%。