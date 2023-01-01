روبية موريشية إلى فرنك سويسري

تحويل MUR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٠٫٢٦ chf

1.00000 MUR = 0.02026 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الفرنك السويسري
1 MUR0.02026 CHF
5 MUR0.10128 CHF
10 MUR0.20255 CHF
20 MUR0.40511 CHF
50 MUR1.01276 CHF
100 MUR2.02553 CHF
250 MUR5.06383 CHF
500 MUR10.12765 CHF
1000 MUR20.25530 CHF
2000 MUR40.51060 CHF
5000 MUR101.27650 CHF
10000 MUR202.55300 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritian Rupee
1 CHF49.36970 MUR
5 CHF246.84850 MUR
10 CHF493.69700 MUR
20 CHF987.39400 MUR
50 CHF2468.48500 MUR
100 CHF4936.97000 MUR
250 CHF12342.42500 MUR
500 CHF24684.85000 MUR
1000 CHF49369.70000 MUR
2000 CHF98739.40000 MUR
5000 CHF246848.50000 MUR
10000 CHF493697.00000 MUR