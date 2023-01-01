روبية موريشية إلى فرنك سويسري
تحويل MUR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritian Rupee
|1 CHF
|49.36970 MUR
|5 CHF
|246.84850 MUR
|10 CHF
|493.69700 MUR
|20 CHF
|987.39400 MUR
|50 CHF
|2468.48500 MUR
|100 CHF
|4936.97000 MUR
|250 CHF
|12342.42500 MUR
|500 CHF
|24684.85000 MUR
|1000 CHF
|49369.70000 MUR
|2000 CHF
|98739.40000 MUR
|5000 CHF
|246848.50000 MUR
|10000 CHF
|493697.00000 MUR