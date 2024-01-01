Mauritius rupisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MUR → CHF çevirin

1.000 mur
19,18 chf

1.00000 MUR = 0.01918 CHF

13:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563751.0747589.24811.454621.651680.94794518.3673
1 GBP1.1677111.25495104.2121.698511.928621.1069321.4468
1 USD0.930450.796844183.04081.353451.536810.8820517.0898
1 INR0.01120470.009595820.012042310.01629860.01850660.01062190.2058

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Mauritius rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / İsviçre Frangı
1 MUR0.01918 CHF
5 MUR0.09588 CHF
10 MUR0.19176 CHF
20 MUR0.38351 CHF
50 MUR0.95878 CHF
100 MUR1.91755 CHF
250 MUR4.79388 CHF
500 MUR9.58775 CHF
1000 MUR19.17550 CHF
2000 MUR38.35100 CHF
5000 MUR95.87750 CHF
10000 MUR191.75500 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Mauritius Rupisi
1 CHF52.14990 MUR
5 CHF260.74950 MUR
10 CHF521.49900 MUR
20 CHF1042.99800 MUR
50 CHF2607.49500 MUR
100 CHF5214.99000 MUR
250 CHF13037.47500 MUR
500 CHF26074.95000 MUR
1000 CHF52149.90000 MUR
2000 CHF104299.80000 MUR
5000 CHF260749.50000 MUR
10000 CHF521499.00000 MUR