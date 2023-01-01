ليو مولدوفي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MDL إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٬٠٣١٫٠٢ uah

1.00000 MDL = 2.03102 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.59761.437691.66170.9642518.3593
1GBP1.1533411.2293102.1791.658081.916441.112121.1737
1USD0.93820.813471183.121.34881.558970.9046517.2242
1INR0.0112870.009786710.012030810.01622710.01875560.01088370.207221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / هريفنيا الأوكرانية
1 MDL2.03102 UAH
5 MDL10.15510 UAH
10 MDL20.31020 UAH
20 MDL40.62040 UAH
50 MDL101.55100 UAH
100 MDL203.10200 UAH
250 MDL507.75500 UAH
500 MDL1015.51000 UAH
1000 MDL2031.02000 UAH
2000 MDL4062.04000 UAH
5000 MDL10155.10000 UAH
10000 MDL20310.20000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / مولدوفى Leu
1 UAH0.49236 MDL
5 UAH2.46181 MDL
10 UAH4.92362 MDL
20 UAH9.84724 MDL
50 UAH24.61810 MDL
100 UAH49.23620 MDL
250 UAH123.09050 MDL
500 UAH246.18100 MDL
1000 UAH492.36200 MDL
2000 UAH984.72400 MDL
5000 UAH2461.81000 MDL
10000 UAH4923.62000 MDL