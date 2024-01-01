Moldova leyinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MDL → UAH çevirin

1.000 mdl
2.118,94 uah

1.00000 MDL = 2.11894 UAH

11:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855631.073689.15461.453711.651570.9479918.331
1 GBP1.1687311.25475104.1981.698991.930241.1079421.424
1 USD0.931450.796972183.04271.354051.538340.88317.0743
1 INR0.01121650.009597130.01204210.01630550.01852470.01063310.205609

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Moldova leyinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Ukrayna Grivnası
1 MDL2.11894 UAH
5 MDL10.59470 UAH
10 MDL21.18940 UAH
20 MDL42.37880 UAH
50 MDL105.94700 UAH
100 MDL211.89400 UAH
250 MDL529.73500 UAH
500 MDL1059.47000 UAH
1000 MDL2118.94000 UAH
2000 MDL4237.88000 UAH
5000 MDL10594.70000 UAH
10000 MDL21189.40000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Moldova Leyi
1 UAH0.47193 MDL
5 UAH2.35968 MDL
10 UAH4.71935 MDL
20 UAH9.43870 MDL
50 UAH23.59675 MDL
100 UAH47.19350 MDL
250 UAH117.98375 MDL
500 UAH235.96750 MDL
1000 UAH471.93500 MDL
2000 UAH943.87000 MDL
5000 UAH2359.67500 MDL
10000 UAH4719.35000 MDL