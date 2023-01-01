Молдавские леи в украинские гривны

Сконвертируйте MDL в UAH по реальному обменному курсу

1000 mdl
2037.25 uah

1.00000 MDL = 2.03725 UAH

Среднерыночный курс в 19:42 UTC
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График изменения обменного курса MDL к UAH

1 мин. назад 1 MDL → 0 UAH
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.0755589.12011.457691.673620.958718.5268
1GBP1.1617111.24945103.5291.693381.944221.1137321.5223
1USD0.929750.800352182.861.35531.556060.8913517.2254
1INR0.01122080.009659090.012068510.01635650.01877940.01075730.207886

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Украинская гривна
1 MDL2.03725 UAH
5 MDL10.18625 UAH
10 MDL20.37250 UAH
20 MDL40.74500 UAH
50 MDL101.86250 UAH
100 MDL203.72500 UAH
250 MDL509.31250 UAH
500 MDL1018.62500 UAH
1000 MDL2037.25000 UAH
2000 MDL4074.50000 UAH
5000 MDL10186.25000 UAH
10000 MDL20372.50000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Молдавский лей
1 UAH0.49086 MDL
5 UAH2.45429 MDL
10 UAH4.90858 MDL
20 UAH9.81716 MDL
50 UAH24.54290 MDL
100 UAH49.08580 MDL
250 UAH122.71450 MDL
500 UAH245.42900 MDL
1000 UAH490.85800 MDL
2000 UAH981.71600 MDL
5000 UAH2454.29000 MDL
10000 UAH4908.58000 MDL