ليو مولدوفي إلى جنيه جيرنزي

تحويل MDL إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
44.57 ggp

1.00000 MDL = 0.04457 GGP

Mid-market exchange rate at 21:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491611.658190.964618.8288
1 GBP1.1527411.26265105.2231.719351.911371.1119321.7037
1 USD0.91290.791985183.3351.36171.513780.8805517.189
1 INR0.01095470.009503630.011999810.01634010.01816490.01056640.206264

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه غيرنسي
1 MDL0.04457 GGP
5 MDL0.22284 GGP
10 MDL0.44568 GGP
20 MDL0.89136 GGP
50 MDL2.22839 GGP
100 MDL4.45678 GGP
250 MDL11.14195 GGP
500 MDL22.28390 GGP
1000 MDL44.56780 GGP
2000 MDL89.13560 GGP
5000 MDL222.83900 GGP
10000 MDL445.67800 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / مولدوفى Leu
1 GGP22.43770 MDL
5 GGP112.18850 MDL
10 GGP224.37700 MDL
20 GGP448.75400 MDL
50 GGP1121.88500 MDL
100 GGP2243.77000 MDL
250 GGP5609.42500 MDL
500 GGP11218.85000 MDL
1000 GGP22437.70000 MDL
2000 GGP44875.40000 MDL
5000 GGP112188.50000 MDL
10000 GGP224377.00000 MDL