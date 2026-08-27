سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 55.2742 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.053% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.093% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 55.3803 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 55.066 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.152%.