История обменного курса кувейтский динар–мексиканские песо

Обменный курс кувейтских динара/мексиканские песо сейчас составляет 65,796, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.498% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 67,609, и минимумом, равным 64,508, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.646%.