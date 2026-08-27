سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 5.46863 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.107% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.265% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 5.47336 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 5.44629 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.138%.