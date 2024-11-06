История обменного курса кувейтский динар–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс кувейтских динара/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 5,950, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.097% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 5,959, и минимумом, равным 5,842, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.846%.