سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 57.1905 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.071% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.150% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 57.2691 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 57.0519 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.232%.