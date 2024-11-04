История обменного курса коморский франк–сьерра-леонские леоне

Обменный курс коморских франка/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 49,573, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.706% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 50,927, и минимумом, равным 49,268, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.344%.