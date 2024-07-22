科摩羅法郎兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌塞拉里昂列昂的匯率目前為49.921，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.229%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見50.164，並在24-07-2024低見49.551。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.667%。