سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 3.27713 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.757% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.917% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 3.32073 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 3.27039 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.547%.