科摩羅法郎兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌尼日利亞奈拉的匯率目前為3.556，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.658%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見3.619，並在25-07-2024低見3.486。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.972%。