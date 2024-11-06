История обменного курса коморский франк–нигерийские найры

Обменный курс коморских франка/нигерийские найры сейчас составляет 3,694, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.633% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/нигерийские найры колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,790, и минимумом, равным 3,690, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.