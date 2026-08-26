سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى للقاطرات المنغولية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 8.50776 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.184% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.058% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 8.54766 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 8.5025 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.138%.